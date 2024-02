Guinée : des restitutions exigées aux membres du gouvernement dissout

Dans un communiqué officiel rendu public ce 19 février 2024, le gouvernement de la République de Guinée a pris des mesures conservatoires, conformément à la charte de Transition, à la suite de la dissolution du gouvernement.



En effet, il s’agit de la restitution des véhicules de service et d’escorte des membres du gouvernement dissout au garage du gouvernement sans délais ; du gel des comptes bancaires ; de la restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la Présidence ; de la remise des cachets aux intérimaires désignés ; de la démobilisation de tous les gardes du corps et aides de camp.



Par ailleurs, le haut commandant de la Gendarmerie et le directeur général de la Police sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre des tampons au niveau de tous les départements jusqu’à la prise en main totale des intérimaires.