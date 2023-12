Guinée : face à la tragédie de Kaloum, l’Etat fustige les spéculateurs de carburant

A la suite de l'explosion du dépôt de carburant à Kaloum, l'État guinéen a pris des mesures immédiates pour héberger les personnes sinistrées.



Et grâce à la chaîne de solidarité des Guinéens de l’intérieur et de l'étranger, ainsi que des pays et partenaires du pays, de nombreuses aides ont été recueillies en faveur des sinistrés.



« Cependant, des faits regrettables ont été constatés et les autorités appellent à y mettre un terme », regrette le gouvernement à travers un communiqué. En effet, des spéculateurs profitent de cette crise pour augmenter de manière abusive le prix du litre à la pompe, en contradiction avec les directives du gouvernement.



Par ailleurs, des individus extorquent des fonds à des personnes généreuses, sans les redistribuer aux bénéficiaires légitimes. A cet effet, les autorités recommandent la vigilance et encouragent à passer le numéro 612 13 02 02, ou à appeler le numéro vert 10-16, afin que l'aide parvienne directement aux sinistrés.



Il convient de dénoncer les citoyens non sinistrés qui tentent de s'approprier les secours destinés aux vrais sinistrés dans les centres de regroupement, allongeant ainsi la liste des personnes affectées. De plus, les autorités exhortent les personnes généreuses à éviter de fournir des plats préparés dans les lieux de collecte, afin de prévenir tout risque potentiel.



A ce sujet, il est recommandé de privilégier les aliments non préparés. Pour sa part, « l'État s'engage à garantir une distribution équitable et efficiente des secours aux sinistrés, dans le respect de la dignité et de la vérité des besoins ».