Guinée : la Mutragui et la Sonag radiées du secteur des assurances

La décision a été prise par le Comité des agréments de la Banque centrale du pays. Elle implique la cessation avec effet immédiat des activités de ses deux sociétés sur le marché guinéen. Leur réaction est attendue.



La Mutuelle des travailleurs de Guinée (Mutragui) et la Société nouvelle d’assurances de Guinée (Sonag) ont perdu leurs agréments d’exercice de l’activité d’assurance dans le pays. Dans une correspondance datée du 30 avril 2024, la Banque centrale de la République de Guinée (BCRG) explique que cette décision a été prise au cours de la 61e réunion de son comité d’agrément tenue le 5 avril.



Les motifs de ces retraits d’agrément n’ont pas été précisés. Cette mesure qui prend effet immédiatement implique « la cessation automatique des activités de la Mutragui et de la Sonag ainsi que leur radiation de la liste des sociétés d’assurance autorisées à exercer en République de Guinée », explique le document.



S’agissant des engagements des deux assureurs radiés auprès des courtiers et sociétés de courtage, la BCRG précise qu’un liquidateur sera commis en vue d’évaluer les actifs et de procéder au règlement du passif.



Selon le Code des assurances de la Guinée, le retrait d’agrément de compagnies d’assurances est prononcé par le Comité des agréments de la Banque centrale.



Ce retrait est prononcé par la tutelle lorsque l’assureur ne respecte plus les normes prudentielles et la réglementation sur les assurances, ou encore lorsqu’il ne remplit plus les conditions de son agrément et n’exerce plus aucune activité depuis plus de 6 mois.



A fin 2022, le marché guinéen des assurances comptait 16 compagnies, dont 4 spécialisées en assurance-vie et 12 en assurance non vie. Le secteur a réalisé au cours de cette année, un chiffre d’affaires de 829,58 milliards de francs guinéens (96,5 millions de dollars), en hausse de 16,80 % en glissement annuel, et soutenu par les branches vie et non vie.