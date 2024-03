Guinée : le Premier ministre, Amadou Oury Bah, à pied d’œuvre pour résoudre la crise énergétique

Le Premier ministre a identifié trois causes majeures de la crise énergétique actuelle : la baisse du niveau d’eau dans les barrages, les répercussions de l’explosion du dépôt pétrolier de Kaloum et le problème de disponibilité des fonds publics.



Pour remédier à cette situation, le Premier ministre a déclaré que le Gouvernement étudiait diverses options pour améliorer l’approvisionnement en électricité, tout en évitant les solutions coûteuses.



« (…) Aujourd’hui nous sommes en train de chercher dans l’urgence, une solution palliative pour nous permettre d’approvisionner, d’améliorer ou de stabiliser le peu qui existe pour que la situation ne se dégrade pas au-delà de ce qui est acceptable… Des alternatives réalistes sont en train d’être prises en compte (…).



Le Chef du Gouvernement a souligné que l’utilisation d’un bateau turc ne serait pas la solution la plus viable en raison de son coût élevé, surtout compte tenu des contraintes budgétaires actuelles.



Le Premier ministre a également affirmé que son Gouvernement maintiendrait une communication transparente avec la presse, en attendant une amélioration de la situation.