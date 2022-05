Guinée : nouvelle évacuation sanitaire à l'étranger de l'ex-président Alpha Condé

L’ancien président guinéen Alpha Condé a quitté Conakry ce 21 mai à 9 heures pour la poursuite de ses soins médicaux. Cette évacuation sanitaire a été supervisée par un médecin guinéen qui était à l’écoute de l’ancien président à sa résidence de Landréah et a pris toutes les dispositions pour le bon déroulement de ce voyage sanitaire, informe le gouvernement.



Cette 2e évacuation sanitaire de l’ex-chef d’État "confirme encore le respect des engagements pris depuis le 5 septembre 2021 par le CNRD et son président, le colonel Mamadi Doumbouya dans le cadre de la préservation de l’intégrité physique et morale de l’ancien président", indique le gouvernement.



Le 8 avril dernier, l’ancien président avait regagné Conakry au terme d’un séjour médical à Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. Ce premier voyage médical avait eu lieu le 17 janvier 2022.