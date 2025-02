Haguina : un nouvel espoir pour les réfugiés et les communautés hôtes du Lac Tchad

À Darkani, environ 200 Tchadiens cultivent près de 4 hectares de terres, produisant ainsi une variété de cultures telles que le maïs, l'oignon et le mil.



Une agriculture adaptée au climat



Sous financement de l’Allemagne (BMZ) et du Royaume-Uni (FCDO), le PAM et ses partenaires ont aménagé le site pour optimiser la culture de différentes variétés de légumes et céréales. De nouveaux systèmes d'irrigation adaptés aux conditions climatiques de la région ont été implantés pour un accès continu à l’eau. Les bénéficiaires parviennent ainsi à réaliser jusqu'à trois récoltes par an. Cette production leur permet d'assurer leur sécurité alimentaire, de générer des revenus et de s’affranchir peu à peu de l'aide humanitaire.