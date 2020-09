Hapag-Lloyd poursuit sa croissance en Afrique de l’Ouest et ouvre un bureau au Nigeria

Hapag-Lloyd (www.Hapag-Lloyd.com) a ouvert aujourd’hui son nouveau bureau à Lagos, Nigeria. Le Nigeria est l’une des plus grandes économies et l’un des pays les plus peuplés d’Afrique. Il joue donc un rôle crucial dans la stratégie de croissance de la compagnie sur le continent. Lagos est l’une des principales villes portuaires d’Afrique.

« Nous sommes heureux d’accueillir la nouvelle équipe ainsi que notre Country Manager Florian Nittscherau sein de la famille Hapag-Lloyd ! », déclare Vishal Bundhun, Managing Director Area West Africa de Hapag-Lloyd. « Grâce aux liaisons Middle East India Africa Express (MIAX) et Mediterranean West Africa Express (MWX), le Nigeria est bien connecté au réseau mondial Hapag-Lloyd. Ce nouveau bureau nous permet de nous rapprocher encore un peu plus des clients dans la région. »

Le Nigeria est le moteur économique de l’Afrique de l’Ouest. Grâce à ses importantes réserves de pétrole et une classe moyenne croissante, le pays importe tout ce dont il a besoin, des équipements industriels aux appareils électroniques. Les principaux produits exportés par le Nigeria sont les fèves de cacao, les noix de cajou et d’autres produits agricoles.

« Depuis quelques années, Hapag-Lloyd développe régulièrement ses activités en Afrique de l’Ouest », explique Dheeraj Bhatia, Senior Managing Director Region Middle East chez Hapag-Lloyd. « Notre nouveau bureau de Lagos nous permettra de générer une croissance supplementaire et nous aidera à améliorer encore les connexions entre le Nigeria et le reste du monde. »

À Lagos, Hapag-Lloyd dessert les ports d’Apapa et de Tin Can Island. Afin d’offrir à ses clients africains un service de qualité constante sur tout le continent, Hapag-Lloyd a ouvert au début de l’année un centre de service qualité dédié sur l’île Maurice.

À propos de Hapag-Lloyd :

Avec une flotte de 239 porte-conteneurs modernes et une capacité de transport totale de 1,7 million EVP, Hapag-Lloyd (www.Hapag-Lloyd.com) est l'une des plus grandes compagnies maritimes de ligne du monde. La société emploie environ 13 000 collaborateurs dans 388 bureaux à travers 129 pays. Hapag-Lloyd possède une capacité conteneurs d’environ 2,6 millions EVP – y compris l’une des flottes les plus importantes et les plus modernes de conteneurs frigorifiques. Au total, 121 lignes assurent, partout dans le monde, des liaisons rapides et fiables entre plus de 600 ports sur tous les continents. Hapag-Lloyd est l’un des principaux opérateurs des échanges transatlantiques et du commerce avec le Moyen-Orient, l’Amérique latine et entre les Amériques.