Harcèlement dans les lieux publics : un comportement peu tchadien

Malheureusement, certains étudiants considèrent ces comportements comme faisant partie des lois de la faculté. Cependant, il est important de noter que les filles ont également le droit de poursuivre leurs études à l'université et de se sentir en sécurité dans le campus.



Il est attendu des étudiants qu'ils soient objectifs, concentrés sur leur apprentissage et courtois envers tous leurs camarades, sans distinction de sexe. Les étudiants respectueux et aimables sont ceux qui partagent leurs connaissances avec tout le monde et renforcent ainsi la communauté universitaire.



Il est crucial que chaque étudiant prenne conscience de son rôle important dans le développement du Tchad de demain, et qu'il ne minimise pas le genre de personne en cours d'apprentissage. Il est donc important de sensibiliser les étudiants à l'importance d'une attitude respectueuse envers tous les camarades et de travailler ensemble pour construire une université sûre et inclusive pour tous.



Ces comportements inappropriés semblent se propager dans d'autres lieux publics, révélant des problèmes de comportement chez les jeunes. Dans les endroits bondés, tels que les concerts, certains garçons harcèlent les filles en les touchant indécemment jusqu’à commettre des actes d’agression sexuelles.



Le festival Dary a été un événement censé célébrer la diversité culturelle et artistique du Tchad. Malheureusement, certains garçons en ont profité pour harceler des jeunes filles qui s'y sont rendues, allant jusqu'à les tripoter par derrière.



La jeune Fatimé, étudiante, regrette ce comportement et demande aux jeunes filles de protéger leur honneur et celui de leur famille. Elle met en garde contre les conséquences néfastes que pourraient avoir leurs actions sur les réseaux sociaux.



Un autre jeune Tchadien en uniforme scolaire a souligné que les pratiques de certains garçons sont très dangereuses et a préconisé un renforcement de la vigilance lors des évènements publics rassemblant les jeunes.



Le harcèlement, le sexisme et la maltraitance envers les jeunes femmes au Tchad est un problème important qui doit être pris en compte par la société dans son ensemble. Il est crucial que des mesures soient prises pour garantir leur sécurité car elles ont aussi le droit de s’épanouir là où elles le souhaitent et quand elles le souhaitent.