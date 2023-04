Haroun Kabadi : " le Tchad est le pays des grands hommes et des braves gens"

"Dans la foulée, les prophètes ont prédit le chaos et l'anarchie. Beaucoup se demandaient si le jeune homme à qui l'on venait de confier la destinée du pays serait à la hauteur des responsabilités. Mais ils ont oublié que le Tchad est une terre bénie de Dieu, que le Tchad est le pays des grands hommes et des braves gens qui ont une claire notion de leur sens de responsabilité."



Dr. Kabadi a souligné la sagesse et le courage de Mahamat Idriss Deby Itno, qui a su conduire la transition avec succès malgré les défis immenses qui se dressaient devant lui. Les Tchadiens ont répondu à l'appel à la réconciliation, et le pays a évité le chaos et le désordre qui semblaient inévitables.Le n°1 du parti MPS a également rappelé que le Tchad était une terre bénie de Dieu, et que ses habitants étaient des grands hommes et des braves gens, qui avaient une claire notion de leur sens de responsabilité. Selon lui, grâce à Mahamat Idriss Deby Itno, la pirogue de la transition continue de naviguer fièrement sur les eaux calmes du Chari et du Logone.