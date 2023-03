Hissein Taha : des efforts intenses face à l’islamophobie et l’intolérance religieuse

L'événement a été présidé par Bilawal Bhutto Zardari, ministre des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan et président de la 48ème session du Conseil des ministres des affaires étrangères de l'OCI, avec la participation personnelle de Csaba Korosi, président de l'Assemblée générale des Nations unies, et de Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies.



Hissein Brahim Taha, Secrétaire Général de l'Organisation de la Coopération Islamique, Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations Unies, et Csaba Korosi, Président de l'Assemblée Générale des Nations Unie, ont respectivement prononcé leur allocution lors de la session d’ouverture.



Dans son discours vidéo lors de l'événement commémoratif, le Secrétaire général de l'OCI a attiré l'attention des Nations Unies et de la communauté internationale sur les répercussions négatives de la violence fondée sur la religion ou la croyance, tout en soulignant le fait que la haine et l'intolérance religieuses ne doivent pas avoir le moindre espace dans nos sociétés. Il a appelé tous les pays ainsi que les organisations internationales et régionales à célébrer le 15 mars comme Journée internationale de lutte contre l'islamophobie, dans le cadre de leurs efforts collectifs visant à combattre l'incitation à la haine et à l'intolérance fondées sur la religion ou la croyance et pour promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle.



D'autres intervenants de haut niveau ont pris la parole lors de cet événement, notamment Miguel Moratinos, haut représentant pour l'Alliance des civilisations des Nations unies, et Mme Nazila Ghanea, rapporteuse spéciale sur la liberté de religion ou de croyance. En outre, des représentants des États membres des Nations unies et de certaines organisations internationales sont intervenus pour exprimer leur engagement et leur soutien aux efforts entrepris par les parties prenantes pour lutter contre l'islamophobie, la discrimination et la haine fondées sur les croyances religieuses.

Cet événement de haut niveau a été coorganisé par le président de l'Assemblée générale des Nations unies et le ministre des Affaires étrangères du Pakistan en coordination avec le secrétariat général de l'OCI.