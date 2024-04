Hommage à un grand intellectuel tchadien : Le Professeur Djarangar Djita Issa nous a quitté

Né au Tchad, le Professeur Djarangar Djita Issa a mené une carrière universitaire exemplaire. Il a obtenu son doctorat en littérature française à l'Université Paris-Sorbonne et a ensuite enseigné à l'Université du Tchad, où il a rapidement gravi les échelons pour devenir professeur titulaire.



Le Professeur Djita Issa était un chercheur prolifique et reconnu dans son domaine. Ses travaux sur la littérature tchadienne et africaine francophone ont apporté une contribution majeure à la compréhension de ces cultures et sociétés. Il a également été un ardent défenseur de la promotion de la recherche scientifique au Tchad.



Le Professeur Djita Issa était un mentor et un inspirateur pour de nombreuses générations d'étudiants et de chercheurs tchadiens. Il était connu pour sa rigueur intellectuelle, son exigence et sa passion pour le savoir. Son décès est une perte immense pour le Tchad et pour le monde universitaire africain.



Le Professeur Djarangar Djita Issa restera à jamais gravé dans les mémoires comme un grand intellectuel, un pionnier de la recherche et un modèle pour les générations futures.