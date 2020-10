Huawei s'engage dans la digitalisation d’une Égypte intelligente et connectée

Huawei, premier fournisseur mondial de solutions TIC, a organisé le jeudi 22 octobre au Caire, une conférence autour du changement de paradigme mondial en matière de transformation numérique. Cette rencontre a permis d’étudier les pistes de réflexion permettant de tendre vers une croissance durable et de soutenir les efforts du gouvernement égyptien dans la réalisation de ce changement dans les secteurs comme l'éducation, la santé, les transports, l'immobilier, les infrastructures, l'énergie et le secteur financier, conformément à la vision de l'Égypte pour 2030.



Connectivité, cloud, big data, Internet des objets (IoT) et Intelligence Artificielle (AI), tous ces thèmes ont pu être abordés lors de cette rencontre qui avait pour objectif principal de stimuler l'efficacité et la compétitivité des acteurs privés.



Au cours de cet événement, M. Michael Li, Président du Groupe d'Entreprises de Huawei Northern Africa a déclaré : « Nous pensons que l'Égypte est l'un des pays pionniers de la région MENA disposant d'une solide infrastructure TIC, ce qui lui permet de moderniser son économie et d'améliorer la vie quotidienne de la société égyptienne. Les différentes initiatives du pays en faveur du développement de l'infrastructure TIC et de la volonté d’élargir la culture du numérique dans la société sont en excellente voie. »



M. Medhat Mahmoud, Directeur des solutions du Groupe d'Entreprises de Huawei Northern Africa a souligné : « Nous pensons que la transformation numérique des industries représente une immense opportunité de créer de la valeur à la fois pour l'industrie et pour la société. Notre objectif est de devenir le meilleur partenaire possible en matière de transformation numérique en Égypte et dans les pays où nous sommes présents. »



Pour élaborer les solutions de ville intelligente à Rehab et Madinaty par Talaat Moustafa Group (TMG), Huawei fournit des services innovants à 90 000 ménages. Huawei et ses partenaires ont notamment construit conjointement une plateforme de gestion intelligente unifiée qui intègre des services comme la reconnaissance des plaques d'immatriculation. Ces solutions améliorent considérablement la sécurité et la commodité des citoyens.



Huawei compte quatre groupes d'entreprises : Carrier Network Business, Enterprise Business, Consumer Business, Cloud & AI Business Group. L'Enterprise Business Group (ou Groupe d'Entreprises en français) a été créé en 2011, il a connu une croissance rapide et est devenu le principal moteur de développement. Huawei Enterprise Business Group est dédié à servir les entreprises et les gouvernements et jusqu'à présent, il a déjà fourni des réseaux et des solutions à 253 clients parmi les 500 premiers du classement Fortune, en partenariat avec 28 000 partenaires dans le monde entier. En Afrique du Nord, Huawei travaille en étroite collaboration avec 1400 partenaires, couvrant des secteurs clés tels que le gouvernement, l'énergie et les transports, et a formé plus de 1000 ingénieurs certifiés Huawei, participant à la création de nombreux nouveaux emplois.