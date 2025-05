Hubei : au goût doux et à la liqueur vert cristal, le thé du tribut de Wujia Tai, un chef-d'œuvre millénaire

Doté d'un riche héritage et un savoir faire protégé au niveau provincial, et célèbre pour ses plantations de thé, appelé aussi thé impérial, le village de Wujia Tai est une ancienne propriété impériale, désormais un parc national de démonstration d’agriculture biologique, labellisé 4A.



Il attire chaque année plusieurs centaines de milliers de visiteurs, modèle d’équilibre entre patrimoine, nature et tourisme culturel.



Situé dans la zone de la Montagne, le village de Wujia Tai, culminant à 850 mètres d'altitudes, se trouve au cœur des plantations. Pour magnifier la culture militaire du thé dans ce village, les autorités locales, ont mis sur pied un centre d’études culturelles du thé de Wujia Tai qui propose des programmes éducatifs sur l’histoire, l’origine et la fabrication du thé tributaire.



Ses infrastructures d’hébergement, de restauration, les salles de classe et l’auditorium, sont conformes aux normes scolaires et universitaires, pour accueillir jusqu’à 500 étudiants en même temps. Les meilleurs plants prospèrent dans les fissures rocheuses ou les sols graveleux, les moins bons sur les plaines argileuses.



Les plants des vallées ombragées, trop froids, sont impropres à la cueillette. Le thé légèrement rafraîchissant, soulage la chaleur, mais mal récolté ou coupé, il peut nuire à la santé, à l’instar du ginseng de qualité variable. Amateur infatigable de voyages, l’Empereur Qianlong inclut à plusieurs reprises le thé de Wujia Tai dans ses tournées vers le sud.



Dès l’ère Kangxi, des mandarinats de la région offraient ce thé à la Cour, alors que civils et militaires rendaient hommage devant la plaque impériale, attestant du prestige du thé de tribut. La légende raconte que les paysans voisins défièrent Wu Changchen (fondateur du thé de Wujia Tai), à une compétition de thé.



Le thé de Wujia Tai, au goût doux et à la liqueur vert cristal, l’emporta haut la main. Ce duel est désormais commémoré par une sculpture intitulée « Le Duel de thé Changchen ". Le 28 février 2015, le « Savoir faire de fabrication du thé de Wujia Tai » fut inscrit au patrimoine immatériel de la province du Hubei.



Au Changchen Tea Workshop, le procédé originel de trois étapes (fixation, roulage et séchage), a été enrichi à six étapes pour sublimer couleur, arôme, goût et forme. Le village compte 17 groupes villageois pour plus de 3 300 habitants, où cohabitent 8 minorités ethniques, notamment les Tujia, Miao et Dong.



Au cœur de la place culturelle, trône la grande théière du « Thé d’accueil ». Dans cette terre de Tujia, Miao et Dong, offrir le thé et chanter des chants d’accueil sont des rites de bienvenue, destinés à honorer chaque étranger.