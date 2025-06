INTERNATIONAL Hunan : ouverture de la réunion ministérielle des coordinateurs du FOCAC à Changsha

Alwihda Info | Par Abdelaziz Oumar Hassaballah - 11 Juin 2025





La réunion ministérielle des coordinateurs du Forum sur la Coopération Sino-africaine (FOCAC), s'est ouverte ce mercredi 11 juin 2025 à Changsha, chef-lieu de la province de Hunan, en présence du ministre des Affaires étrangères chinois Wang Yi, du représentant de l'Union Africaine et celle du ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Mme Fatimé Aldjineh Garfa, accompagnée d'une forte délégation, dont le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'ambassadeur du Tchad en Chine, ainsi que les 53 pays africains.



En effet, cette réunion ministérielle, a pour mission principale d'évaluer la mise en œuvre du suivi du sommet du FOCAC tenu en septembre 2024, à Pékin.



Jean-Luc Claude Gakosso, ministre des Affaires étrangères du Congo, et co-président du FOCAC, tout en réaffirmant l'engagement de son pays et celui des pays africains à contribuer au renforcement du partenariat global de coopération institué dans le cadre de l'initiative la « Ceinture et la Route », a salué les résultats obtenus lors du sommet de Pékin en septembre 2024, pour une coopération sino-africaine stratégique et pragmatique, avant d'en appeler à l'accélération de la mise en œuvre effective des dix actions dédiées par le président Xi Jinping pour le bien-être des peuples africains, pour construire de manière concrète une communauté d'avenir partagé, Chine-Afrique, à travers des partenariats stratégiques gagnants, basés sur la confiance mutuelle et l'esprit de solidarité.



Wang Yi, ministre des Affaires étrangères chinois, a quant à lui, affirmé que la Chine entend œuvrer avec l'Afrique, pour mettre en œuvre de manière approfondie les 10 actions de partenariat, à renforcer la coopération dans les domaines prioritaires tels que l'industrie verte, l'e-commerce et l'e-payement, les sciences et technologies, ainsi que l'intelligence artificielle, et à approfondir la coopération dans les domaines de la sécurité, de la finance, de l'État de droit, en vue d'un développement de qualité de la coopération sino-africaine.



Il a par ailleurs annoncé que 2026 sera l'année sino-africaine des échanges humains et culturels, dont le document conceptuel est publié aujourd’hui. Wang Yi a ajouté que les 2,8 milliards de Chinois et d'Africains avancent ensemble dans la même direction. « Nous pourrons accomplir de grands exploits de la modernisation. La politique de tarif douanier zéro pour 100% de catégorie de produits des pays les moins avancés a été officiellement appliquée. En 2024, le volume des échanges commerciaux sino-africains a marqué un nouveau record historique pour atteindre près de 300 milliards de dollars américains ».



Il convient de rappeler que dans la déclaration sino-africaine de Changsha, sur la préservation de la solidarité et de la coopération globale, les participants à ce forum, décident de travailler sur tous les plans à la mise en œuvre de la déclaration de Pékin sur la construction conjointe d’une communauté d’avenir partagé de tout temps à l’ère nouvelle.



« Et nous appelons les différents pays du monde, surtout les pays du Sud global, à unir leurs efforts pour promouvoir la coopération de qualité dans le cadre de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et favoriser la mise en œuvre de l’Initiative pour le développement mondial, de l’Initiative pour la sécurité mondiale et de l’Initiative pour la civilisation mondiale ».



Le Forum sur la coopération sino-africaine est un mécanisme de dialogue collectif entre la République populaire de Chine et les pays africains, dans le cadre de la coopération Sud-Sud,



créée en 2000. L'objectif du Forum est l'égalité et les avantages mutuels, la consultation sur un pied d'égalité, le renforcement de la compréhension, l'élargissement du consensus, le renforcement de l'amitié et la promotion de la coopération. Les membres du Forum comprennent la République populaire de Chine, et 53 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine et la Commission de l'Union africaine.





