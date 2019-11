AFRIQUE ITFC va renforcer les exportations du Sénégal et le secteur des PME de 1,5 milliards US$

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Novembre 2019 modifié le 13 Novembre 2019 - 20:21



La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé un important Accord-cadre avec la République du Sénégal d'une valeur de 1,5 milliards de dollars sur une période de 5 (cinq) ans (300 millions de dollars par an). L'accord a été signé entre le Directeur Général de ITFC, M. Hani Salem Sonbol, et SEM. Amadou Hott, Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération et Gouverneur de la BID, à l'occasion de la deuxième Réunion annuelle du Conseil de Gouvernance de l'AATB, se tenant à Dakar du 6 au 8 novembre et en partenariat avec le Gouvernement du Sénégal.



ITFC mobilisera des ressources, y compris des ressources financières provenant d'institutions internationales et régionales, pour financer des projets prioritaires au Sénégal, notamment pour soutenir l'exportation de produits agricoles tels que les arachides, l'importation d'intrants agricoles et de denrées alimentaires, et l'importation de produits énergétiques de base comme le pétrole et l'électricité. L'accord permettra également de fournir des lignes de financement aux banques locales dans le but de soutenir le secteur privé, avec une attention particulière pour les PME.



"L'accord d'une durée de cinq ans prévoit également la mise en place de programmes de renforcement des capacités visant à faciliter le commerce, en particulier en termes de recherche de nouvelles opportunités et de marchés extérieurs, de mise à niveau des PME locales et de formation d'experts en commerce international", a déclaré M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de ITFC.

ITFC a également signé un Accord de financement de Mourabaha de 45 millions d'euros en faveur de la République du Sénégal, avec SONACOS (la société arachidière nationale) comme Agence d'exécution, pour financer une partie de la saison 2019-2020 au Sénégal. Le financement permettra l'achat d'environ 140 000 tonnes d'arachides.



L'arachide est une des principales cultures du secteur agricole au Sénégal. On estime que 40% de la population vit de la chaîne de valeur de l'arachide. Le financement encourage la connectivité interrégionale à travers le flux du commerce intra-OCI puisqu'une partie des produits arachidiers est exportable vers les pays membres de l'OCI.



"L'engagement permanent de ITFC à financer le secteur de l'arachide au Sénégal a un impact considérable non seulement sur la croissance économique du pays, mais aussi sur la qualité de vie d'environ 4 millions de Sénégalais, en ligne avec le mandat de l’ITFC de faire progresser le commerce et d’améliorer les conditions de vie dans les pays membres ", conclut M. Sonbol.



SEM. Amadou Hott a également exprimé sa gratitude envers l’ITFC pour son soutien en faveur du Sénégal pour stimuler le développement socio-économique du pays. Conformément à ses principes fondateurs, l'accord vise à apporter une contribution durable aux conditions de vie de la population de la République du Sénégal en agissant en tant que catalyseur du développement du commerce.





