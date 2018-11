REACTION Ibedou : "ne comptez pas sur nous pour applaudir le réchauffement des relations diplomatiques avec Israël"

Le tout prochain rétablissement des relations diplomatiques entre le Tchad et Israël vient d’être confirmé par des médias occidentaux et certains milieux proches d'Idriss Deby.



Si renouer avec un pays avec lequel nous avions rompu nos relations dans le passé n'est pas en soi une mauvaise chose, rétablir des relations avec l’état Hébreux dans le contexte actuel nous amène à être sceptiques quant aux bénéfices que notre pays pourra en tirer.



En effet, les relations de coopération ont toujours existé entre le Tchad de Deby et Israël surtout dans le domaine sécuritaire; domaine qui constitue la spécialité première de cet état et les prochaines relations au niveau diplomatique ne feront donc que les officialiser.



Il est vrai que dans les autres pays africains, les enjeux de ces relations peuvent être Economiques principalement agricoles; Israël qui avait hérite d'un pays au sol rocailleux et pauvre avait réussi grâce à la qualité de ses hommes à développer l'une des agricultures les plus modernes du monde; son expérience dans le domaine et dans beaucoup d'autres du reste peut donc être bénéfique pour tout pays africain.



Si entretenir des relations de coopération avec un pays aussi moderne et développé qu’Israël est un atout pour un état du tiers monde, cette hypothèse n'est valable que quand nous avons à faire à des dirigeants qui ont le souci de chercher à développer leur pays en profitant de l’expérience Israélienne.



Pour ce qui concerne le notre, il est permis de douter que ces futures relations serviront vraiment le pays et cela pour deux raisons:



1°- Idriss Deby est en quête de notoriété internationale ; mais sa crédibilité est mise à mal par son hold-up électoral, les disparitions des militaires, les exactions et autres arrestations arbitraires, la mauvaise gestion etc. bref sa gouvernance calamiteuse a commencé par irriter ses soutiens occidentaux. Cette situation a commencé à l’inquiéter sérieusement; c'est pourquoi, cette approche du gouvernement Israélien est une aubaine pour donner des gages supplémentaires de soumission à l'occident étant entendu que l’état Hébreux est leur chouchou notoire. Ce dernier pays pourra éventuellement lui servir d'avocat auprès des Etats Unis et des pays Européens en cas d'exactions sur les tchadiens et on connaît à cet égard la très forte influence de l’état hébreux sur la diplomatie Américaine.



Il est évident que ce pays en retour bénéficiera de la voix du Tchad et de celles des autres pays africains qui lui avaient tant manqué dans les instances internationales à cause de sa politique inhumaine vis à vis des palestiniens et l'occupation injustifiée de leur territoire.



2°- Ces futures relations ne servirons pas le pays mais servirons plutôt à consolider le pouvoir de Deby; celui- ci va naturellement masquer cette coopération par des relations dans les domaines agricoles, économiques, etc.



En fait, ce sont les relations sécuritaires singulièrement dans l'acquisition des techniques de répression qui vont se renforcer et l’expérience israélienne de plusieurs années de répressions des intifadas et autres massacres des palestiniens seront enseignés à nos" forces de l'ordre" dont le nombre sera d'ailleurs augmenté cette année; ceci en prévision de futures actions que nous auront inévitablement à mener dans peu de temps.



Nos militaires et autres hommes en treillis pourront au passage acquérir également avec les Israéliens des techniques relatives aux liquidations physiques des indésirables politiques et autres activistes etc.



Pour notre part, en tant que défenseur des Droits de l'homme, nous n'applaudirons jamais le rétablissement des relations diplomatique avec un pays qui, jouissant de l’impunité internationale se livre depuis plus d'une cinquantaine d'année au massacre des enfants et des populations palestiniennes et qui occupe impunément leurs terres sous le regard bienveillant des puissances occidentales.



Mahamat Nour IBEDOU



Secrétaire Général de la Convention Tchadienne de Défense des Droits de l’Homme (C.T.D.D.H).

