Idriss Deby : « le pays va tout droit au mur »

Le chef de l’Etat a convoqué ce jeudi 9 août 2018 les ministres David Houdeingar Ngarimaden, de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Aboubakar Assidickh Tchoroma, de l’Education nationale et de la promotion civique et Mbodou Mbodoumi, de la Fonction publique, du travail et du dialogue social ainsi que les responsables à divers niveaux du secteur de l’Education national et de l’enseignement supérieur.



Idriss Déby a fait part de son inquiétude du "désamour des jeunes tchadiens pour les matières scientifiques". En effet, pour la session du baccalauréat 2018 sur plus de 79.000 candidats toutes séries confondues, il y a moins de 1000 candidats inscrits pour les séries scientifiques.



Donnant l'alerte, le président a expliqué "qu'avec cette situation, le pays va tout droit au mur". Selon lui, "un pays sans scientifiques ne saura jamais où il va. Il faut donc coûte que coûte renverser la courbe ou du moins arriver à une proportion raisonnable".



Face à la carence des candidats scientifiques au baccalauréat, il a instruit les ministres concernés à édicter des stratégies pour renverser la tendance, selon la Présidence de la République.