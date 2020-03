Idriss Déby : "L’or de Miski appartient à tous les tchadiens"

Le président de la République Idriss Déby a dénoncé lundi l'installation d'un désordre au Nord depuis la découverte de richesses orifaires, lors d'une rencontre avec les six chefs traditionnels de la province de Borkou, à Yebbi-Bou, dans le département d’Emi Koussi.



« Depuis l’avènement de l’or ici, la région est confrontée à nombre de problèmes notamment sécuritaire. Le désordre s’est installé. Je suis revenu pour trouver ensemble les solutions », a expliqué le chef de l’Etat.



Il a instruit le ministre délégué à la Présidence en charge de la défense et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, de "déployer d’ici une semaine des policiers et des gendarmes pour assurer la sécurité de la population."



« Je ne veux pas entendre des orpailleurs par ici. Depuis longtemps, l’or est exploité de manière artisanale. Cela doit cesser. L’or de Miski appartient à tous les tchadiens. Nous allons réorganiser le secteur. Un comité de gestion sera créé et bénéficiera de ces 5% comme ailleurs », a précisé le chef de l’Etat.



Le président de la République a promis d'importants investissements dans la province, notamment la construction d'écoles à Yebibou et Miski, un centre de santé moderne comprenant une maternité, des forages d’eau, un marché, des bâtiments administratifs, et des camps de gendarmerie et de police. De plus, la route Miski-Faya sera réhabilitée.



« Je suis prêt à vous aider mais vous devez d’abord vous aider vous-même », a indiqué Idriss Déby en insistant sur le respect de l’autorité de l’Etat.



Selon la Présidence, tous ces investissements et bien d’autres appellent à un "changement de comportements de la population et surtout des cadres. Les chefs traditionnels sont appelés à s’impliquer dans tous les domaines pour déclencher le processus du développement de cette partie du pays."