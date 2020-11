Idriss Déby : "Le Tchad est l'un des rares pays africains qui connait une stabilité et une paix intérieure"

Le président de la République a estimé mardi que "le Tchad est l'un des rares pays du continent africain qui connait une stabilité et une paix intérieure".



S'exprimant au cours d'une rencontre dans la ville de Massakory avec les responsables administratifs et la société civile, le chef de l'État Idriss Déby a admis qu'il est "certain que nous avons beaucoup de défis à relever".



Selon lui, "à côté de ces défis, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont au rendez-vous aujourd'hui au Tchad".



"En termes de défis, nous avons le défi sécuritaire en premier lieu, suivi du défi sanitaire. Nous devons remercier le bon Dieu qui a épargné notre pays, un des rares pays du continent africain qui connait une stabilité et une paix intérieure. Cela est un atout à consolider", affirme le président.



Il ajoute qu'il y a "aussi la question de la pandémie de la Covid-19". Idriss Déby appelle à la conscience citoyenne et à l'extrême vigilance, même si la province du Hadjer Lamis n'a pas été touchée.