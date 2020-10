Idriss Déby à Juba pour la signature d'un accord de paix inter-soudanais

Le chef de l'État tchadien Idriss Déby a quitté N'Djamena samedi matin à destination de Juba, au Sud Soudan.



Il va assister aujourd'hui à la cérémonie officielle de signature de l'accord de paix définitif entre les frères ennemis soudanais.



D'autres chefs d'État africains sont attendus à la cérémonie.



Mercredi dernier, le général Ibrahim Djabir, membre du Conseil souverain de transition soudanais, a été dépêché à N’Djamena pour transmettre un pli confidentiel et message d’amitié et de fraternité.



Le chef de l'État a été invité par le Sud Soudan et le Soudan à assister à la cérémonie, compte tenu de son implication dans les démarches de paix.