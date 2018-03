Idriss Déby demande aux syndicats de reprendre les activités et de dialoguer

Le président Idriss Déby Itno s’est longuement entretenu, ce jeudi, au Palais présidentiel, avec les responsables des principales centrales syndicales sur la crise sociale née à la suite des mesures d'austérité prises par le gouvernement. Celles-ci sont intervenues pour faire face à la conjoncture économique et financière que connaît le Tchad depuis 2014 due à la chute drastique du prix du pétrole sur le marché international.



Le but de cette rencontre du président Idriss Déby Itno avec les partenaires est de s'imprégner de l’état des négociations et du niveau de blocus entre le gouvernement et les différentes centrales syndicales.



La rencontre vise à encourager les deux parties à trouver une solution négociée afin de mettre un terme à cette grève qui paralyse les secteurs vitaux de l’État à savoir le secteur de l'éducation et de la santé publique.



Lors de cette rencontre, le président Idriss Déby Itno a dressé une situation sombre de la situation économique du Tchad et de la sous-région. Il a insisté sur le risque de revenir à la dévaluation du Tchad au cas où ses mesures d'austérité ne seraient pas appliquées pour réaliser une économie de trente milliards de francs CFA. L’économie sera réalisée annuellement sur la masse salariale des fonctionnaires tchadiens dépassant les 35% sur le budget de l’État tchadien, d'après un responsable ayant participé à cette rencontre.



Par ailleurs, il appelle les partenaires à renouer au dialogue avec la partie gouvernementale et leur demande par ailleurs de surseoir à la grève pour continuer à dialoguer, d’après une source syndicale.



« Dès que les choses vont mieux, les salaires seront rétablis », aurait promis le président Idriss Déby Itno.



En outre, il aurait demandé aux membres du gouvernement de s'ouvrir aux syndicats tout en demandant l'application de loi 32 relative à la grève des fonctionnaires grévistes.



Pour leur part, les centrales syndicales ont proposé au chef de l’État des mesures pour réaliser une économie sur la masse salariale. Il s’agit de procéder à l’audit de diplôme, d'assainir la fiche de solde pour dégager les doublons et les agents fictifs et la mobilisation de toutes les recettes des régies financières.



La plateforme syndicale revendicative va se retrouver demain pour analyser sa rencontre avec le président Idriss Déby Itno avant de se prononcer officiellement sur la situation, d’après le secrétaire général de l'Union de Syndicat du Tchad (UST), Ngounou Vanpare.



L’assemblée générale des centrales syndicales qui se tiendra samedi à la bourse du travail sera déterminante sur la suite à donner au souhait du président.