Idriss Déby : "l’urgence de la tenue des élections s’impose à nous tous"

Le président Idriss Déby a déclaré ce mardi "qu’un bon système démocratique ne peut pas se concevoir sans l'organisation régulière des élections". Il s'est exprimé lors d'une rencontre au Palais présidentiel avec les membres de la Commission électorale (CENI) et du Cadre national de dialogue politique (CNDP).



"Même si certaines contraintes évidentes nous ont conduits à proroger le mandat des députés et conseillers communaux, l’urgence de la tenue des élections s’impose à nous tous, pour éviter que la vitalité de notre démocratie ne soit affectée négativement", a souligné le chef de l'Etat.



Déby a appelé à intensifier les efforts pour la tenue de ces élections, "en reléguant en arrière plan les clivages et divisions inutiles". Il a réitéré son "ferme engagement" et sa "totale disponibilité" à oeuvrer avec "détermination et conviction" pour la tenue des élections législatives, à l’échéance qui sera fixée par la CENI.



"L'effort collectif"



D'après le dirigeant tchadien, seuls l'effort collectif et la dynamique inclusive permettront de réussir à tenir le pari d'organiser ces élections dans le calme et la sérénité.



"J’exhorte la classe politique à transcender les clivages et à s’inscrire résolument dans le paradigme de la tenue des élections, en évitant de sublimer les dynamiques de la discorde nationale, et à se garder de manœuvres susceptibles de retarder la mise en œuvre du calendrier électoral", a-t-il ajouté.



Idriss Déby a insisté sur la poursuite du dialogue afin de régler les intérêts contradictoires au sein de la classe politique, "afin d’affronter les échéances électorales dans un climat de paix et de concorde, en mettant en évidence ce fruit exceptionnel qu’est la paix chèrement acquise que nous devons sauvegarder."



Il a rappelé l'exigence d'élections qui doivent être "transparentes et inclusives."



Un budget de 30 milliards de Francs CFA est inscrit dans la Loi de finances 2019 pour l'organisation des élections. Près de 2,2 milliards de Francs CFA ont déjà été débloqués pour la CENI, le BPE et le CNDP.