Idriss Déby : "les réseaux sociaux s'adonnent à la manipulation"

Le chef de l'Etat Idriss Déby a déclaré mardi que "les réseaux sociaux, au lieu de diffuser des informations de bonne source, authentiques et vérifiées, s’adonnent à la désinformation et à la manipulation, semant ainsi le doute, la panique et la psychose."



Idriss Déby a mis en garde tous ceux qui se livrent à cette "pratique criminelle", dans un message adressé à la Nation.



Déplorant "l’insouciance caractérisée et l’incivisme manifeste dont font preuve actuellement certaines personnes", Idriss Déby a demandé à tous les citoyens de "s'impliquer fortement dans la vulgarisation des messages de sensibilisation pour le changement de comportements tant attendu."



Un "confinement total" évoqué



Selon le président Idriss Déby, "si les circonstances l’exigent, nous serons amenés à prendre d’autres mesures plus rigoureuses tendant au confinement total."



"Après le premier cas avéré, nous avons décidé de la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires publics et privés, des lieux de cultes, des bars, des restaurants et de tous les endroits susceptibles de réunir un bon nombre de personnes et favoriser la propagation du virus", a rappelé le chef de l'Etat.



"La propagation rapide de cette maladie nous inquiète tous. Le coronavirus est une maladie dangereuse", a-t-il reconnu.



Il a insisté sur les règles usuelles d’hygiène à savoir "le lavage des mains qui est un geste simple mais extrêmement précieux pour la prévention de la maladie."