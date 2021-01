Idriss Deby se rendra prochainement en France pour rencontrer Macron

Le président Idriss Deby se rendra prochainement en France pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Les deux dirigeants évoqueront "l'ensemble des perspectives" de lutte contre le terrorisme, selon le chef du gouvernement français, Jean Castex.



Jeudi, le premier ministre français a fait part de la volonté de son pays de "renforcer" la "coopération" avec le Tchad, se disant conscient du "rôle déterminant de l’engagement tchadien dans (la) bataille commune contre le terrorisme".



​Courant janvier ou février, un sommet de N'Djamena va réunir les pays du G5 Sahel et la France pour aborder la question de la lutte contre le terrorisme.



"Une longue et éprouvante guerre"



Dans son message de voeux pour le nouvel an, le président tchadien a expliqué que "la position géographique particulière de notre pays nous a placé au cœur de plusieurs foyers d’instabilité et d’insécurité".



"En dépit des actions que nous menons sur le terrain pour vaincre le péril terroriste, le mal est toujours là, implacable. ​Et force est de constater que nous sommes partis pour une longue et éprouvante guerre compte tenu de sa dimension asymétrique", a déclaré Idriss Deby.



Selon lui, "face à cet engrenage, chacun de nous doit comprendre qu’il est concerné par cette lutte vitale" notamment en faisant "montre de vigilance à toute épreuve" et en ne suivant pas "les sirènes des prophètes du mal et de l’obscurantisme".