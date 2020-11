Idriss Déby : "vous êtes les soldats de la République, pas d'un régime (...) Un soldat politisé est un danger"

"Vous êtes les soldats de la République, pas d'un régime. Le régime passe, le soldat républicain est là pour servir la nation", a déclaré la semaine dernière le chef de l'État Idriss Déby lors d'une rencontre à Koumra avec les chefs militaires de la province du Mandoul.



"Un soldat politisé est un danger", a ajouté le président.



Au cours de sa tournée provinciale dans la zone méridionale, il a donné plusieurs orientations aux responsables militaires pour le renforcement de la sécurité et la fin des pratiques déviantes. Il s'agit notamment de la levée des barrières internes dans les provinces, l'interdiction pour un militaire de devenir éleveur, l'obligation de mutation après trois ans de service dans un lieu d'affectation, le respect de la hiérarchie, la lutte contre les enlèvements contre rançon et l'implication dans la lutte contre les mariages précoces et les mutilations génitales.



Un renforcement en véhicules militaires et moyens est annoncé pour des zones de défense et de sécurité du Sud.