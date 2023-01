TCHAD Implantation des forages manuels au Tchad : des règles pas toujours respectées

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 23 Janvier 2023



La question de l'implantation des forages manuels est cruciale, car cela concerne la santé des populations et l'environnement. Les critères idoines ne sont pas toujours respectés par les acteurs du domaine.

Pour lutter contre les maladies hydriques, des forages à motricité humaine sont installés dans la capitale et dans les provinces. Cependant, les sociétés chargées de l'installation de ces forages ne respectent pas toujours les règles élémentaires en matière d'environnement et d'entretien.



Il est important de rappeler que l'eau potable est au centre de l'alimentation des populations locales, selon les nutritionnistes. C'est pourquoi elle doit être saine, propre, inodore et incolore. Les forages manuels, motorisés ou à pompe, sont devenus de plus en plus courants pour remplacer les puits traditionnels.



Nous nous sommes entretenus avec le Dr Mbaihotem Nicolas, médecin consultant de l'Hôpital de Notre Dame des Apôtres, pour en savoir plus sur les conditions d'entretien des forages manuels. Selon lui, il est important de prendre des précautions pour éviter toute contamination des nappes phréatiques par des agents microbiens qui peuvent causer des maladies infectieuses.



Le respect de la profondeur est important pour atteindre des nappes phréatiques saines, selon le Dr Mbaihorem Nicolas. Cependant, cela dépend des endroits. Le médecin explique qu'il y a des nappes qui sont superficielles et des nappes en profondeur. Il faut aller en profondeur de 35 à 45 mètres pour parvenir à la nappe phréatique saine, mais 7 à 8 mètres pour les puits en province.



En ce qui concerne l'entretien des forages, le Dr Mbaihorem recommande aux utilisateurs de traiter l'eau tous les 3 ou 6 mois pour tuer les microbes et stériliser l'eau. Il y a des produits spécifiques disponibles, comme l'eau de Javel. Sans cette observation, le médecin avertit que des maladies comme l'hépatite B, C, la typhoïde et le choléra pourraient frapper de plein fouet les populations.



Malheureusement, les forages installés dans certaines structures sanitaires, de l'éducation ou dans les marchés sont souvent mal entretenus. Les tuyaux ne sont jamais changés depuis leur installation et aucun entretien n'est effectué. Certains forages sont presque engloutis dans les ordures.



L'installation d'un forage à motricité humaine est un processus complexe qui nécessite une planification minutieuse et l'utilisation d'outils et de techniques appropriés. Voici quelques étapes clés à suivre pour installer un forage à motricité humaine :



Étude de site : Il est important de mener une étude de site pour déterminer les caractéristiques géologiques de la zone d'implantation, comme la profondeur de la nappe phréatique, la teneur en eau des sols et la présence de roches dures. Cela permettra de déterminer la technique la plus appropriée pour creuser le forage et de planifier les équipements nécessaires.



Choisir l'emplacement : Il est important de choisir l'emplacement du forage de manière à éviter les zones inondables, les zones contaminées et les zones protégées. Il est également important de s'assurer que le forage sera situé à proximité des sources d'eau potable pour faciliter l'accès à l'eau.



Préparation du site : Il est important de préparer le site en enlevant les arbustes et les pierres, en nivelant le sol et en creusant une zone de stockage pour les matériaux. Cela permettra d'éviter les obstacles et de faciliter le transport des matériaux et des outils.



Creusement du forage : Il est important de suivre les instructions du manuel d'utilisation pour utiliser les outils appropriés pour creuser le forage. Il est également important de respecter les consignes de sécurité pour éviter les accidents.



Installation du revêtement : Il est important d'installer un revêtement en PVC ou en acier pour protéger le forage et empêcher la contamination de l'eau. Il est important de s'assurer que le revêtement est étanche et de le fixer correctement pour éviter les fuites.



Mise en service : Une fois le forage terminé, il est important de faire des tests pour vérifier la qualité de l'eau et pour s'assurer que le forage fonctionne correctement. Il est également important de sensibiliser les utilisateurs à l'utilisation et à l'entretien du forage.



Ces étapes peuvent varier en fonction de la situation spécifique, et il est important de consulter un expert pour obtenir des informations détaillées sur l'installation d'un forage à motricité humaine.



Quels sont les risques d'une mauvaise installation d'un forage à motricité humaine ?



Une mauvaise installation d'un forage à motricité humaine peut entraîner de nombreux risques pour la santé humaine et pour l'environnement. Voici quelques exemples de risques courants : contamination de l’eau, risques pour la santé, faible rendement, risques pour l'environnement et risques pour les utilisateurs.





Dans la même rubrique : < > Tchad : clôture réussie de la 3e édition des ateliers-conférence de Amina-Security sur la cybercriminalité ​N'Djamena devient invivable : des femmes utilisent des cartons pour préparer leur nourriture Tchad : le gouverneur du Moyen-Chari en visite à Kyabé pour résoudre les problèmes d'insécurité Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)