Inde : le premier ambassadeur du Tchad présente ses lettres de créance

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en Inde, Soungui Ahmed, a présenté ses lettres de créance ce vendredi au président Indien Ram Nath Kovind.



Il est le tout premier ambassadeur du Tchad accrédité auprès de la République de l'Inde.



"A cause de la pandémie de Covid-19, la cérémonie s'est déroulée par vidéo-conférence de la salle multimédia du ministère Indien des Relations extérieures", explique le ministre tchadien des Affaires étrangères.



Soungui Ahmed a été nommé par décret n° 1164 du 20 août 2019. Il a résidence à New Delhi.