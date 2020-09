Index d’attractivité des Investissements en Afrique : où se situe le Tchad ?

L’Index d’attractivité des investissements en Afrique vient d'être publié par le cabinet Deloitte et l'Africa CEO Forum. Le Tchad figure parmi les pays les moins attractifs du continent africain mais fait des progrès en se hissant à la 36ème place.



Sur 54 pays africains, le Tchad cumule un taux d'attractivité de 0,5%, à égalité avec la Centrafrique, le Congo, le Libéria et le Malawi.



Le top 10 des pays africains est composé de la Côte d'Ivoire, Kenya, Ghana, Sénégal, Rwanda, Éthiopie, Nigeria, Maroc, RDC et Afrique du Sud.