Index sur l'ouverture des visas en Afrique : le Tchad à la 39e place

Le Tchad est à la 39ème place du classement sur l'ouverture des visas en Afrique, selon l'édition 2019 du rapport parvenu à Alwihda Info.54 pays du continent sont mis en valeur dans l'index sur l'ouverture des visas réalisé par la Banque africaine de développement (BAD) et l'Union africaine. Le rapport se base notamment sur des données de l'Association internationale du transport aérien. Il compare les pays en fonction des exigences ou non de visas à l'arrivée.Selon le président du groupe de la BAD, Akinwumi A. Adesina, "l'intégration régionale est cruciale pour le développement accéléré de l'Afrique. Nous devons connecter les pays sans littoral aux ports. Nous devons permettre la libre circulation des personnes. Les investisseurs doivent pouvoir investir au-delà des frontières des pays. L’Afrique doit commercer davantage avec elle-même. Ensemble et unis, l'Afrique sera imparable".Malgré son faible score, le Tchad fait partie des pays qui ont le plus amélioré leurs résultats en matière d'ouverture de visa, selon le rapport.Le Tchad a ratifié le traité sur la zone de libre-échange continentale africaine, a accepté de rejoint le marché unique du transport aérien africain et a signé le protocole sur la libre circulation des personnes. Il lui manque toutefois le E-visa, système électronique d'obtention de visa pour les voyageurs à destination du Tchad.Le lancement du E-visa au Tchad avait initialement été annoncé pour mi-septembre 2019 par le ministère délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants.Depuis juillet 2019, une convention a été signée entre les autorités tchadiennes et une société pour le développement de la plateforme.Le visa électronique ou e-Visa est un document qui confirme que le titulaire est autorisé à postuler à une entrée dans un pays et y séjourner durant une période déterminée. Il remplace le visa “classique” habituellement délivré dans les représentations consulaires ou aux postes frontières.Avec le lancement prochain du e-visa, le Tchad fait un pas de plus dans l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication en faveur des services. De nombreux pays dans le monde ont déjà adopté ce système.