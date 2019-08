Le Tchad lance le visa électronique pour les voyageurs

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale, de la sécurité, des victimes de guerre et des anciens combattants, Mahamat Abali Salah, a annoncé mardi 6 août à N'Djamena, le lancement du système électronique d'obtention de visa pour les voyageurs à destination du Tchad.



L'e-Visa est un document qui certifie que le titulaire est autorisé à entrer et séjourner au Tchad pour une période déterminée. Il permet à un voyageur de gagner du temps et de faire ses démarches en ligne pour l'obtention de son visa.



Le lancement test a eu lieu en présence de plusieurs membres du Gouvernement, du directeur général de la Police nationale et des responsables de l'entreprise en charge du projet.



"Dans l'objectif de faciliter les étrangers qui viennent au Tchad, nous avons pris l'initiative de mettre en place cette plateforme appelée e-visa qui permet aux usagers de voyager à distance", a déclaré le ministre Mahamat Abali Salah.



D'après lui, depuis le mois de juillet, une convention a été signée avec une société pour le développement de la plateforme. "La plateforme est conçue aux normes internationales. Maintenant, avec les techniciens des différents départements, la plateforme va être enrichie. Tout se passe à distance, notamment le paiement des visas", a-t-il indiqué.



Le visa électronique ou e-Visa est un document qui confirme que le titulaire est autorisé à postuler à une entrée dans un pays et y séjourner durant une période déterminée. Il remplace le visa “classique” habituellement délivré dans les représentations consulaires ou aux postes frontières.



Il faudra toutefois patienter jusqu'à mi-septembre pour la mise en ligne effective de la plateforme qui est encore en phase de test.



Un pas supplémentaire vers l'adaptation aux TIC



Le e-visa est envoyé par courrier électronique au requérant, après approbation des services d'immigration. Il doit être imprimé puis présenté par le voyageur à son embarquement et débarquement dans le pays.



A l’instar du visa traditionnel, le visa électronique ne garantit aucunement l’entrée au Tchad, les autorités de l’immigration pouvant refuser l’entrée au titulaire.



Avec le lancement du e-visa, le Tchad fait un pas de plus dans l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication en faveur des services. De nombreux pays dans le monde ont déjà adopté ce système.