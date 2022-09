Indice de développement humain : le Tchad parmi les derniers au monde

Le rapport s’interroge sur ce à quoi les investissements dans l'éducation et les compétences devraient ressembler face au rythme désorientant des évolutions technologiques, notamment l'automatisation et l'intelligence artificielle ; ou face aux transitions énergétiques nécessaires pour restructurer les sociétés.



L'assurance et la protection sociale doivent être revitalisées, y compris pour ceux qui travaillent dans le secteur informel. Nous devons évoluer vers un partage plus large des risques, notamment pour les services de base universels comme l'éducation et les soins de santé. Ceci encouragera l'innovation et l'esprit d'entreprise. Les gens n'essaieront pas de nouvelles choses, si cela implique de mettre en péril la santé et l'éducation de leur famille.



L'innovation, qu'elle soit technologique, économique ou culturelle, sera au cœur des efforts à déployer pour affronter les défis qui nous attendent.