Indice de prospérité 2021 : le Tchad parmi les 5 pays les moins prospères au monde

L'indice de prospérité 2021 de l'institut Legatum a révélé qu'en Afrique subsaharienne, "la prospérité s'est améliorée pour la 11e année consécutive", le taux d'extrême pauvreté passant de 49,9 % à 42,3 %.



Le Tchad recule d'une place par rapport à l'année dernière. Depuis 2011, le pays est sur une courbe stagnante et oscille entre la 167ème et 161ème place.



Plusieurs indicateurs sont pris en compte : l'éducation, la santé, l'environnement naturel, la sécurité et la stabilité, les conditions de vie, la qualité économique, les infrastructures et l'accès aux marchés, le climat des affaires, le capital social, la gouvernance, les droits et libertés de l'Homme.