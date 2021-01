ACTUALITES Influence de la COVID sur les jeux d'argent en ligne

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Janvier 2021

La COVID a apporté de nombreux bouleversements au quotidien de tous, aux quatre coins du monde. Tour à tour, les populations sont confinées à domicile afin de limiter la propagation du virus. En étant obligés de rester à la maison, les gens recherchent différentes activités pour s’occuper et se divertir. Les jeux d’argent en ligne disponibles sur les plateformes comme Jonny Jackpot casino en ligne sont sans nul doute impactés par cette situation. Mais dans quelle mesure ?

Impact de la COVID sur les jeux d'argent en ligne France

La situation en Europe

À l’image de la France, toute l’Europe fait face à une augmentation des personnes qui s’adonnent aux jeux d’argent, mais aussi le



Fort heureusement, ces plateformes virtuelles sont soumises à des réglementations très strictes et ne peuvent proposer leurs services aux joueurs européens qu’en disposant d’une licence ou d’un agrément en bonne et due forme. Des organismes de régulation sont ainsi mis en place pour s’assurer que les jeux sont équitables et que les opérateurs mettent tout en œuvre pour favoriser un jeu responsable et pour éviter l’addiction. De leur côté, les casinos en ligne proposent des jeux toujours plus variés et des gameplays à la fois originales et distrayantes. À cela s’ajoutent les offres alléchantes comme les bonus et les jeux gratuits.



Aussi, certains jeux qui n’étaient pas nécessairement disponibles en ligne le sont désormais. À l’image de la Norvège ou de nouvelles offres en ligne de bingo ont vu le jour avec la COVID.

L’influence de la COVID sur les jeux en ligne au Canada

Du côté du Canada, une augmentation des revenus liés aux jeux de hasard en ligne a été enregistrée. Celle-ci est surtout constatée du côté des joueurs fréquentant des casinos en ligne ainsi que des férus de poker. Des opérateurs font même état d’une évolution de plus de 75 % si l’on effectue une comparaison entre 2020 et 2019.



Concernant les divertissements en ligne, il faut néanmoins constater que la situation n’est pas aussi reluisante pour les paris sportifs puisque dans la mesure où de nombreux matchs ont été annulés et continuent de l’être.



En outre, des mesures ont été prises par certains acteurs canadiens afin de limiter les risques de dépendance.

Comment ça se passe aux États-Unis ?

Aux États-Unis, l’industrie des jeux en ligne est très réglementée et les autorités sont très strictes. Le territoire américain a fait partie de ceux où le divertissement sur le Web est resté illégal pendant très longtemps. Néanmoins, force est de constater que la pandémie a occasionné une accélération des jeux en ligne (casinos et paris sportifs).



Concrètement, plusieurs États américains ont légalisé les jeux en ligne durant la pandémie. À titre d’illustration, le Rhode Island fait désormais partie des États où les loteries en ligne sont légales.



Pendant son temps libre, Mark participe aux programmes éducatifs en tant comme bénévole et apprend la conception 3D. » Mark Knight - est un rédacteur de contenu avec beaucoup d'expérience qui se spécialise dans les jeux d'argent.Pendant son temps libre, Mark participe aux programmes éducatifs en tant que bénévole et apprend la conception 3D. »





