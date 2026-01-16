Infrastructures : Le Ministre Amir Idriss Kourda sonne la mobilisation générale sur l'axe Kélo–Pala

Une reprise sous haute surveillance



Le projet, lancé initialement en 2017, a connu de nombreux soubresauts. Pour le Ministre, la reprise post-saison des pluies ne doit souffrir d'aucun ralentissement.



Instruction de cadence : L'entreprise a reçu l'ordre de multiplier les équipes sur le terrain.

Zone urbaine de Pala : L'inspection des 10 km de traversée urbaine a conduit le Ministre à exiger une coordination renforcée avec les autorités locales pour lever tout obstacle foncier ou logistique.

Production de matériaux : À la carrière de concassage, instruction a été donnée d'augmenter la production journalière de gravillons pour ne jamais rompre la chaîne d'approvisionnement du chantier.







Un axe vital pour l'intégration régionale

Plus qu'une simple route provinciale, l'axe Kélo–Pala est un segment stratégique du corridor reliant le Tchad au Cameroun.



Économie : Faciliter l'exportation des produits agricoles du Mayo-Kebbi (coton, céréales) vers les marchés régionaux. Désenclavement : Réduire les coûts de transport et le temps de trajet, particulièrement critique lors de la saison des pluies. Transit International : Consolider la position du Tchad sur l'axe d'Afrique Centrale.

La fin d'un "vieux souvenir"



Le Ministre a conclu sa visite sur une note d'optimisme, affirmant que les difficultés techniques majeures étaient désormais surmontées. L'objectif est clair : faire en sorte que l'isolement de Pala ne soit bientôt plus qu'un "souvenir lointain". Pour les populations, cette route est synonyme d'accès aux soins, à l'éducation et de baisse des prix des produits de première nécessité.











