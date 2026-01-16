Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Infrastructures : Le Ministre Amir Idriss Kourda sonne la mobilisation générale sur l'axe Kélo–Pala


Alwihda Info | Par - 18 Janvier 2026


Ce samedi 17 janvier 2026, le Ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien Routier a inspecté le chantier de bitumage du corridor Kélo–Pala (109 km). Face à l'entreprise SOGEA SATOM, il a exigé une accélération immédiate de la cadence pour transformer cette promesse de longue date en réalité tangible.


Infrastructures : Le Ministre Amir Idriss Kourda sonne la mobilisation générale sur l'axe Kélo–Pala



 

 Une reprise sous haute surveillance


Le projet, lancé initialement en 2017, a connu de nombreux soubresauts. Pour le Ministre, la reprise post-saison des pluies ne doit souffrir d'aucun ralentissement.

  • Instruction de cadence : L'entreprise a reçu l'ordre de multiplier les équipes sur le terrain.

  • Zone urbaine de Pala : L'inspection des 10 km de traversée urbaine a conduit le Ministre à exiger une coordination renforcée avec les autorités locales pour lever tout obstacle foncier ou logistique.

  • Production de matériaux : À la carrière de concassage, instruction a été donnée d'augmenter la production journalière de gravillons pour ne jamais rompre la chaîne d'approvisionnement du chantier.




Un axe vital pour l'intégration régionale

 

Plus qu'une simple route provinciale, l'axe Kélo–Pala est un segment stratégique du corridor reliant le Tchad au Cameroun.

  1. Économie : Faciliter l'exportation des produits agricoles du Mayo-Kebbi (coton, céréales) vers les marchés régionaux.

  2. Désenclavement : Réduire les coûts de transport et le temps de trajet, particulièrement critique lors de la saison des pluies.

  3. Transit International : Consolider la position du Tchad sur l'axe d'Afrique Centrale.




 

 La fin d'un "vieux souvenir"


Le Ministre a conclu sa visite sur une note d'optimisme, affirmant que les difficultés techniques majeures étaient désormais surmontées. L'objectif est clair : faire en sorte que l'isolement de Pala ne soit bientôt plus qu'un "souvenir lointain". Pour les populations, cette route est synonyme d'accès aux soins, à l'éducation et de baisse des prix des produits de première nécessité.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 17/01/2026

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye

Diplomatie : S.E. Tahir Eso Yussef officiellement installé comme Ambassadeur du Tchad en Libye

Résilience urbaine : La digue de Ngueli, un investissement de 3 milliards pour protéger N’Djamena Résilience urbaine : La digue de Ngueli, un investissement de 3 milliards pour protéger N’Djamena 17/01/2026

Populaires

Tchad : Le ministère des Finances ordonne la fermeture des groupes WhatsApp à usage professionnel

17/01/2026

Tchad : Polygamie et cohésion familiale, entre solidarité et conflits silencieux

17/01/2026

Ouganda : Yoweri Museveni décroche un septième mandat

17/01/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 16/01/2026 - Temandang Gontran

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Tchad : N’Djamena, quand la fortune devient aveugle certaines personnes perdent les valeurs sociales

Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné Assignation à résidence annulée : Le préfet du Val D’Oise condamné 15/01/2026 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter