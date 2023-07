Initiative citoyenne à N'Djamena : des leaders engagés pour lutter contre les inondations

Lors de cette rencontre, le coordonnateur Ousmane Bremé Habibe a souligné l'importance de cette initiative pour permettre à la coordination de travailler en étroite collaboration avec les populations et les communautés, sans distinction, dans le but d'améliorer le bien-être de la population. Il a expliqué que ces leaders seront des guides qui œuvreront pour le bien-être de la population dans leurs arrondissements respectifs.



La Coordination, qui englobe différentes associations axées sur le bien-être de la population, a pour ambition d'étendre ses activités à l'échelle nationale. Pour le moment, ils ont commencé avec le 7ème arrondissement de N'djamena, mais l'objectif est de déployer des citoyens engagés dans les dix arrondissements de la capitale afin de servir d'exemple pour les générations futures.



Lors de la réunion, ils ont également abordé le problème des inondations, qui sévit actuellement dans le 7ème arrondissement et dans d'autres arrondissements de N'djamena. Ils ont décidé de mettre en place un plan d'action pour lutter contre ce fléau et apporter des solutions efficaces à travers leurs activités dans tous les arrondissements de la capitale.



Leur objectif principal est de sensibiliser la population à la cohabitation pacifique et au vivre-ensemble, tout en promouvant un cadre de Leadership Entrepreneurial. Ils appellent à l'unité et à la synergie des actions pour le bien-être de la population et pour faire face aux défis des inondations qui affectent la ville pendant la saison des pluies.



Cette initiative de l'APTBES en collaboration avec la CADESCA vise à créer un réseau de leaders engagés dans les différents arrondissements de N'djamena pour améliorer les conditions de vie des citoyens et faire face aux problèmes tels que les inondations pendant la saison pluvieuse. La coordination aspire à être un modèle de solidarité et d'action collective au service du bien-être social de la population tchadienne.