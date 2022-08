Inondations à N'Djamena : la Présidence s'interroge sur les 49 milliards Fcfa débloqués en 2020

Dr. David Houdeingar révèle qu’en 2020, lors des inondations similaires à N’Djamena, un budget de plus de 48,1 milliards Fcfa a été alloué "pour entreprendre des travaux nécessaires pour limiter les conséquences futures liées aux inondations", sur instruction du défunt maréchal Idriss Deby. Un comité technique avait d'ailleurs été mis en place.



"Ces ressources avaient permis au département en charge des infrastructures et celui en charge des affaires foncières, en collaboration avec la commune de N'Djamena, d'initier plusieurs projets et marchés de construction des ouvrages, de drainage, de curage et de collecte des ouvrages existants ainsi que la maintenance des stations de pompage. Si cette année on se trouve à nouveau confronté à ce phénomène d'inondations, ça doit nous interpeller", a affirmé le secrétaire général de la Présidence. Une situation que le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby juge également incompréhensible.