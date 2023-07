Inondations au Tchad : Un débat crucial sur la gestion des risques dans le 9e arrondissement de N'Djamena

Sous le thème "Gestion communautaire des risques d'inondations et leurs impacts dans le 9e arrondissement de la ville de N'Djamena", cette table ronde a permis d'échanger sur les échecs, les réussites et les perspectives de lutte contre les inondations pour protéger la population du 9e arrondissement.



Lors de son discours, le secrétaire général de la commune du 9e arrondissement, Serge Sotinan, a souligné que malgré les ressources limitées de la commune, sa principale richesse réside dans la jeunesse et les différentes associations qui la composent. Il a salué leur soutien constant et leur engagement dans cette lutte contre les inondations. Serge Sotinan a également mentionné la participation de la population, qui a été une autre réussite, à travers les dons, les efforts de remblaiement, la surveillance de la digue et la diffusion d'informations pour prévenir les dangers dans les zones à risque.



Cependant, il a également été reconnu que l'affaire des inondations a été initialement ignorée par de nombreuses personnes, qui ne se sont rendu compte de la gravité de la situation que lorsque les dégâts étaient déjà importants. Cela a servi de leçon et a renforcé la volonté de lutter contre les inondations. En ce qui concerne les perspectives, le gouvernement a entrepris la réhabilitation de la digue, mais il est préoccupant de constater que les trois principaux points d'entrée des eaux n'ont pas été pris en compte. Serge Sotinan insiste sur le fait que si ces points ne sont pas traités, le 9e arrondissement risque d'être doublement inondé par rapport à l'année précédente. Par ailleurs, un comité technique de lutte contre les inondations a été mis en place par la maire de la ville de N'Djamena pour aborder cette problématique.



De son côté, le représentant du ministère de l'Aménagement du territoire, Lotodingao Laoukoura, a souligné que malgré le lancement du projet de réhabilitation de la digue par le gouvernement, les retards dans le déblocage des fonds et l'avancement des travaux sont inquiétants. Il met en garde contre le pire, étant donné les importantes précipitations prévues cette année par le service de la météorologie. Le ministère de l'Aménagement du territoire travaille en collaboration avec le ministère du Genre et de la Solidarité pour prévoir des sites de relogement en cas de débordement des eaux et pour construire des structures de protection. Lotodingao Laoukoura mentionne également l'implication de la Banque Mondiale, qui a alloué des fonds à l'État tchadien pour la construction de la digue et l'amélioration de l'assainissement de la ville de N'Djamena. Ce projet de la Banque Mondiale nécessite également l'élaboration de documents directeurs pour orienter le développement de la ville et informer les futurs acquéreurs des zones inondables.



Cette table ronde a permis des échanges fructueux, et des démarches ont été lancées pour organiser des auditions avec le maire du 9e arrondissement afin de discuter des perspectives avec la coalition des associations impliquées dans la lutte contre les inondations du 9e arrondissement.