Inondations au Tchad : la France dépêche des spécialistes à la demande des autorités

À la demande du gouvernement tchadien, la France a dépêché le 30 octobre une équipe de spécialistes de la lutte contre le risque « inondations », informe l’ambassade de France au Tchad.



Cette mission financée par le Centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, composée d’experts de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises (DGSCGC) relevant du Ministère de l’Intérieur français a été constituée de manière à couvrir l’ensemble des sujets posés par les inondations actuelles : renforcement des infrastructures, prévention des maladies, potabilisation de l’eau, gestion et accueil des populations évacuées, selon le communiqué de l’ambassade de France au Tchad.



Dès lundi, la mission s’est attelée à la tâche en rencontrant de nombreuses personnalités ministérielles et spécialistes impliqués (agences de l’ONU, génie militaire, organisations humanitaires…) et en effectuant des visites de terrain (9ème arrondissement, camp de Toukra…).



Elle poursuit ses investigations afin d’être en mesure en fin de semaine de proposer au gouvernement tchadien des pistes d’amélioration dans la gestion de cette crise majeure de sécurité civile.