Inondations et défis climatiques : Le Tchad renforce ses efforts pour sauver la campagne agricole 2024/2025

L'objectif principal de cette visite était d'évaluer l'état d'avancement de la campagne agricole en cours, de recueillir les préoccupations des techniciens de son département, des agents de l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural (ANADER), ainsi que celles de quelques producteurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul. Il s'agissait également de renforcer les actions de soutien pour garantir une production agricole optimale. Cette tournée a permis de vérifier que les initiatives gouvernementales, telles que la distribution de semences améliorées et de matériel agricole, ont bien été mises en œuvre.



Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abdramane Ahmat Bargou, s’est réjoui de cette visite de travail et a souligné que la situation agricole dans la province est marquée par des inondations des champs dues aux fortes pluies.



Le ministre Keda Ballah a promis un suivi renforcé des prévisions météorologiques afin de mieux adapter les pratiques agricoles aux aléas climatiques. « Nous devons tous conjuguer nos efforts pour relever certains défis, notamment en matière de production agricole, pour le bien de la population », a-t-il souligné.



Au cours de cette séance de travail, les délégations agricoles des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul ont présenté leur situation en insistant sur les défis à surmonter pour sauver la campagne agricole 2024/2025. Elles ont également évoqué la variabilité des pluies dans les deux provinces, qui pèse sur la production agricole.



Le ministre Keda Ballah a réaffirmé son engagement à renforcer la résilience des systèmes agricoles face aux effets du changement climatique, notamment en promouvant des techniques de conservation des sols et d'irrigation.



À noter que 10 motopompes et 28 poches ont été remis à certains producteurs des provinces du Moyen-Chari et du Mandoul pour la culture maraîchère. Cette mission a permis de réaffirmer l'engagement du gouvernement tchadien en faveur d'une agriculture durable et productive. Les efforts conjoints entre les autorités locales et les agriculteurs laissent entrevoir une campagne 2024/2025 prometteuse, malgré les défis rencontrés.