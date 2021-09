Insécurité à N’Djamena : lancement d’une nouvelle opération Harmattan

Le ministre de la Sécurité publique Souleyman Abakar Adam et le directeur général de la police nationale Ousman Bassy Lougouma ont lancé ce 3 septembre la phase 2 de l’opération l’Harmattan visant à lutter contre l’insécurité dans la ville de N’Djamena.



Plus de 400 individus ont été arrêtés par les forces de sécurité qui ont lancé simultanément des interventions dans des secteurs jugés dangereux.



Des substances prohibées, des armes blanches et des motos volées ont été saisies.



Le 10 juillet, la police nationale a lancé la première phase de l’opération Harmattan au cours de laquelle 614 personnes ont été arrêtées en une journée.