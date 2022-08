Insécurité alimentaire au Tchad : une cellule technique pour superviser le plan national

Le premier ministre Pahimi Padacké Albert a signé le 22 août 2022 un arrêté portant mise en place d'une cellule technique de suivi et évaluation de la mise en oeuvre du Plan national des réponses.



La cellule est chargée notamment de définir les outils et les indicateurs de suivi-évaluation pour la mise en oeuvre d'assistance humanitaire en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle ; assurer le suivi de la mise en oeuvre ; évaluer l'impact des activités d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle.



La cellule a également pour mission de veiller au ciblage des bénéficiaires identifiés par l'analyse du cadre harmonisé.