Intégrations à la Fonction publique au Tchad : le ministre Patalet Géo rassure les jeunes

D’après le ministre en charge de la Jeunesse, Patalet Géo, dans un entretien accordé à Alwihda Info, les lauréats de l'INJS ont fait un sit-in pour réclamer leur intégration à la Fonction publique. Mais le ministre s'est montré rassurant à leur égard en rappelant que tout est fin prêt pour que leurs préoccupations, et partant, celles des jeunes soient prises en compte dans le remplacement numérique. Pour lui, le président Mahamat Idriss Déby Itno a mis tout à la disposition de son département afin que la jeunesse soit véritablement le lance de fer du développement.



Concernant la question du quota à l’intégration, Patalet Géo explique : "Le quota de 5 000 intégrations promis par le Président de Transition suit son cours, les démarches selon la directive du président sont en cours pour que les remplacements numériques prennent en compte tous les jeunes sans exception".



"Mon département travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Fonction publique afin que le quota pour ce qui est du remplacement numérique soit donné pour lancer ledit processus d'intégration numérique", rassure Patalet Géo en faveur des jeunes.



Les responsables des lauréats ont été bien reçus tant par le ministre de la Jeunesse que par le ministre de la Fonction publique. Et ces derniers ont eu une ferme assurance quant au processus pour leur intégration.



Plus de crainte à ce niveau, rassurent les responsables des lauréats au sortir des différentes audiences qui leur ont été accordées. Ils appellent les autres lauréats à rester calmes afin que le ministre travaille en leur faveur.