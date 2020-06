Interconnexion énergétique Tchad-Cameroun : "un rêve qui devient réalité"

N'DJAMENA - Le Tchad et la Banque mondiale ont signé lundi l'accord de financement du projet régional d'interconnexion énergétique Tchad-Cameroun, d'un montant de 90 millions de dollars.



La cérémonie de signature a eu lieu en présence du ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne, du ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mahamat Hamid Koua, et du représentant de la Banque mondiale au Tchad, François Nankobogo.



"C'est l'un des projets les plus emblématiques et le plus intégrateur de la sous-région", s'est félicité le ministre de l'Économie et de la Planification du développement, Dr. Issa Doubragne.



Selon lui, "c'est un rêve qui devient réalité, ce projet est à cheval entre deux pays frères et impactera très positivement sur une population estimée à plus de 10 millions d'habitants."



"Le réseau permettra au Tchad non seulement d'importer de l'hydroélectricité bon marché, mais aussi d'exporter à terme le potentiel photovoltaïque national sur le marché régional de l'électricité", a estimé François Nankobogo.



Le projet permettra de concrétiser les échanges d'énergie avec le transfert de l'énergie hydraulique du Cameroun vers le Tchad, afin de diminuer la production locale plus coûteuse pour optimiser le développement du secteur électrique des deux pays.



Il est attendu de la mise en oeuvre de ce projet, une fourniture plus accrue d'une énergie fiable à des prix abordables à long terme.



Le projet d'interconnexion sera complété par un autre projet national, financé par la Banque mondiale, qui concerne la densification et l'exploitation du réseau de distribution de N'Djamena.