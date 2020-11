International : le diplomate tchadien Hissein Brahim Taha, futur secrétaire général de l'OCI ?

Le Tchad défend la candidature du diplomate et haut fonctionnaire tchadien Hissein Brahim Taha au poste de secrétaire général de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI).



Le chef de la diplomatie Amine Abba Sidick est arrivé mardi à Abuja, au Nigeria, où il a été reçu en audience par le President nigerian, Muhammadu Buhari. Le ministre tchadien des Affaires étrangères a remis un courrier du président Idriss Déby a son homologue nigérian relatif à cette candidature.



Le ministre Amine Abba Sidick va également se rendre à Cotonou (Bénin) puis à Niamey (Niger) où il prendra part à la 47ème session du conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OCI.



Conseiller du chef de l'État, Hissein Brahim Taha a occupé entre autres les postes d'ambassadeur du Tchad en France, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général adjoint de la Présidence de la République.



L'actuel secrétaire général de l'OCI est le saoudien Yousef Bin Ahmed Bin Abdul Rahman Al – Othaimeen. Ce poste est l'un des principaux organes de l'OCI avec le sommet islamique et le conseil des ministres des Affaires étrangères.



L'OCI regroupe 57 États membres. Elle a vocation à promouvoir la coopération dans les domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques. Son siège est à Djeddah, en Arabie saoudite.



Ces dernières années, le Tchad ne cache pas son ambition de vouloir porter ses hauts cadres à des postes stratégiques à l'international.