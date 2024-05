Iran : Crash de l’hélicoptère transportant le Président iranien

Un hélicoptère présidentiel, faisant partie d’un cortège qui transportait le président iranien, Ebrahim Raïssi, a eu un « accident », ce dimanche 19 mai, selon l’AFP, qui cite des médias locaux.



Ces derniers avancent que l’appareil se serait crashé dans la province de l’Azerbaïdjan oriental. de l'agence de presse IRNA, le président iranien Ebrahim Raïssi, le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et le gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan oriental se trouvaient à bord de l'hélicoptère accidenté.

Les conditions météorologiques sont particulièrement difficiles dans la zone de l'accident, avec une visibilité réduite à seulement 5 mètres et la nuit qui tombe rapidement.



Les secours sont en route mais il est à craindre que les opérations de sauvetage et de recherche ne soient très compliquées dans ces conditions.