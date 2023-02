JD Euroway Bancorp & Trust s'implante au Tchad pour investir dans les secteurs stratégiques et créer des emplois

Lors de son discours, le président JD Euroway Fritz Gerald Zephir a souligné l'importance de cette mission au Tchad en tant que groupe d'investisseurs pour soutenir le pays et l'aider à se développer complètement avec différents secteurs identifiés par les ministères. Il a également précisé que ce partenariat serait gagnant-gagnant pour le Tchad et le groupe d'investissement, malgré le contexte économique actuel qui présente beaucoup de turbulences.



De son côté, le ministre de la Prospective économique et des Partenariats Internationaux, Moussa Batraki, a déclaré que cet accord de partenariat avait été discuté entre l'Etat tchadien et le groupe d'investisseurs lors de trois jours d'échange. Les investisseurs ont discuté avec les différents départements ministériels concernés par cet accord de partenariat pour relever les défis et mobiliser les ressources financières nécessaires. Le gouvernement tchadien est heureux de la confiance que ce groupe d'investisseurs a placé en lui et s'est dit prêt à travailler sur des actions concrètes pour changer le quotidien du peuple tchadien.



Le Tchad envisage également d'ouvrir les marchés à plus d'investissements, que ce soit dans les pays arabes ou dans d'autres pays frontaliers, afin de changer le quotidien de son peuple. Cet accord de partenariat est un projet d'envergure pour le Tchad et témoigne de la volonté politique exprimée par le président de la République et le Premier ministre lors de leurs rencontres avec la délégation.