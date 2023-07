JIFA 2023 célébrée à N'Djamena : focus sur le rôle des femmes dans le développement de l'Afrique

Khadidja Adoum Attimer, 2ème vice-présidente du Conseil National de Transition, a quant à elle, souligné le rôle crucial des femmes dans le secteur agricole africain, en particulier dans la production et la sécurité alimentaire. Elle a rappelé que la majorité des tâches agricoles dans les zones rurales étaient effectuées par les femmes, allant de la plantation des cultures à leur transformation et leur commercialisation.



Au cours des échanges d'idées, Amsadene Maide Hangata a conseillé aux femmes de ne plus se limiter à un rôle festif, mais de devenir des créatrices d'idées, tout en encourageant la solidarité et l'entraide entre elles.



La soirée a été animée par Mounira Mitchala et sa cadette Bouchra, qui ont charmé la foule présente lors de cet événement marquant de la JIFA 2023 à Ndjamena.