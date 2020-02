JO Tokyo 2020 : la judokate tchadienne Memneloum Demos qualifiée

La judokate tchadienne Memneloum Demos est qualifiée pour les Jeux olympiques 2020 de Tokyo, a annoncé lundi le Comité olympique et sportif tchadien (COST).



Elle a réalisé "une belle et haute performance lors de la participation au Grand Slam de Paris 2020 où elle vient de gagner 120 points déterminés pour sa qualification", a indiqué le COST.



Selon le comité, Memneloum Demos est aujourd’hui la troisième meilleure judokate Africaine de la catégorie des -70 kg au classement mondial de qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020.



"Une performance exceptionnelle à saluer dans l’histoire du Judo Tchadien et Africain. La meilleure sportive de l’année 2019 nommée au COST AWARDS continue d’honorer la nation tchadienne. En attendant les autres athlètes tchadiens sur la liste des qualifiés, une place est déjà assurée avec Demos, une conquête de la première médaille Olympique est lancée", a ajouté le COST.



La période de qualification pour les JO de Tokyo au Judo prend fin le 31 mai 2020 à 23h59.