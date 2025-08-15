SPORTS

Football : Les Sao démarrent leurs entraînements avec un nouveau staff technique

Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Août 2025

La Fédération Tchadienne de Football Association a annoncé que le nouveau staff technique des Sao (l'équipe nationale tchadienne) commencera ses entraînements ce samedi 16 août 2025. La séance se tiendra au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa, à partir de 13h, avec les joueurs locaux présélectionnés.