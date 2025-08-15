En attendant la livraison des tenues officielles par le nouvel équipementier Fourteen d'ici la fin du mois d'août, les joueurs s'entraîneront avec des maillots classiques sans marque.
Football : Les Sao démarrent leurs entraînements avec un nouveau staff technique
Alwihda Info | Par Peter Kum - 16 Août 2025
La Fédération Tchadienne de Football Association a annoncé que le nouveau staff technique des Sao (l'équipe nationale tchadienne) commencera ses entraînements ce samedi 16 août 2025. La séance se tiendra au Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno de Mandjafa, à partir de 13h, avec les joueurs locaux présélectionnés.
En attendant la livraison des tenues officielles par le nouvel équipementier Fourteen d'ici la fin du mois d'août, les joueurs s'entraîneront avec des maillots classiques sans marque.
