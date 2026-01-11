Alwihda Info
TCHAD

Kanem : Les producteurs ruraux se dotent d'une feuille de route stratégique pour 2026


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 12 Janvier 2026


Sous l'impulsion de sa présidente, Achta Bougoudi, le Conseil Provincial des Producteurs Ruraux du Kanem a réuni ses membres ce dimanche 11 janvier 2026. Au programme : professionnalisation de la gestion associative et préparation des dossiers de financement pour la nouvelle année.


Kanem : Les producteurs ruraux se dotent d'une feuille de route stratégique pour 2026



 

La salle de réunion a fait le plein d'acteurs venus de tous les départements, sous-préfectures et communes de la province. Autour de la table, une synergie entre l'administration technique (ANADER) et les représentants des producteurs pour transformer les pratiques locales.

 

Le défi majeur identifié est la difficulté pour les groupements ruraux d'accéder aux fonds climatiques ou aux aides au développement faute de projets bien structurés. La session a mis l'accent sur :

  • L'identification des besoins prioritaires (eau, semences, stockage).

  • La rédaction de plans d'affaires cohérents.

  • Le respect des exigences des bailleurs de fonds, notamment le P2DRS (Projet de Développement Durable des Ressources de la Zone Sahélienne).

 

Pour éviter les conflits internes et rassurer les partenaires, le Secrétaire Général du Conseil, Abdramane Adoum Mai, a rappelé l'importance du respect des statuts et règlements.

  • Directives financières : Mise en place de mécanismes de gestion rigoureux.

  • Transparence : Tenue régulière des assemblées générales et reddition des comptes.

  • Engagement : Rappel des droits et devoirs de chaque membre pour une cohésion durable.

 

Le représentant de l'ANADER, Mahamat Idriss Abacheik, a insisté sur l'assiduité nécessaire pour relever les défis de l'année 2026. Le plan d'action élaboré lors de cette rencontre vise à :

  • Sécuriser les productions face aux aléas climatiques.

  • Améliorer la commercialisation des produits agro-pastoraux.

  • Renforcer la formation technique des femmes et des jeunes producteurs.



     



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
