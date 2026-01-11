Kanem : Les producteurs ruraux se dotent d'une feuille de route stratégique pour 2026

La salle de réunion a fait le plein d'acteurs venus de tous les départements, sous-préfectures et communes de la province. Autour de la table, une synergie entre l'administration technique (ANADER) et les représentants des producteurs pour transformer les pratiques locales.



Le défi majeur identifié est la difficulté pour les groupements ruraux d'accéder aux fonds climatiques ou aux aides au développement faute de projets bien structurés. La session a mis l'accent sur :



L'identification des besoins prioritaires (eau, semences, stockage).

La rédaction de plans d'affaires cohérents.

Le respect des exigences des bailleurs de fonds, notamment le P2DRS (Projet de Développement Durable des Ressources de la Zone Sahélienne).

Pour éviter les conflits internes et rassurer les partenaires, le Secrétaire Général du Conseil, Abdramane Adoum Mai, a rappelé l'importance du respect des statuts et règlements.



Directives financières : Mise en place de mécanismes de gestion rigoureux.

Transparence : Tenue régulière des assemblées générales et reddition des comptes.

Engagement : Rappel des droits et devoirs de chaque membre pour une cohésion durable.

Le représentant de l'ANADER, Mahamat Idriss Abacheik, a insisté sur l'assiduité nécessaire pour relever les défis de l'année 2026. Le plan d'action élaboré lors de cette rencontre vise à :

